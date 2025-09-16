Джей Ти Миллер стал новым капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс»

объявил о назначении нападающегоновым капитаном команды. Американский хоккеист стал 29-м капитаном в истории клуба.

«Мы рады объявить Джей Ти Миллера новым капитаном "Нью-Йорк Рейнджерс". С момента своего прихода в прошлом сезоне Джей Ти сразу же стал лидером нашей команды и примером того, как мы хотим себя вести как на льду, так и за его пределами, — цитирует президента и генерального менеджера "Нью-Йорк Рейнджерс" Криса Друри пресс-служба клуба».

Миллер ранее уже играл за «Рейнджерс» с 2013 по 2018 год, после чего выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс». В январе 2025 года он был обменян обратно в «Нью-Йорк Рейнджерс».

За прошлый сезон Миллер провел 72 игры, набрав 70 очков (22 гола и 48 передач), из которых 35 очков (13 голов, 22 передачи) он сделал уже после возвращения в «Рейнджерс».