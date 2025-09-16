Джей Ти Миллер стал новым капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс»

Джей Ти Миллер Фото: globallookpress.com
«Мы рады объявить Джей Ти Миллера новым капитаном "Нью-Йорк Рейнджерс". С момента своего прихода в прошлом сезоне Джей Ти сразу же стал лидером нашей команды и примером того, как мы хотим себя вести как на льду, так и за его пределами, — цитирует президента и генерального менеджера "Нью-Йорк Рейнджерс" Криса Друри пресс-служба клуба».
Миллер ранее уже играл за «Рейнджерс» с 2013 по 2018 год, после чего выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс». В январе 2025 года он был обменян обратно в «Нью-Йорк Рейнджерс».
За прошлый сезон Миллер провел 72 игры, набрав 70 очков (22 гола и 48 передач), из которых 35 очков (13 голов, 22 передачи) он сделал уже после возвращения в «Рейнджерс».