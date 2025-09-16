2-й период ЦСКА — СпартакОнлайн
    «Локомотив» разгромил «Ладу» в Тольятти

    «Лада» — «Локомотив»: счет матча 1:6, обзор голов

    Хоккей КХЛ Лада Локомотив
    «Локомотив» на чужой площадке обыграл «Ладу» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Полунин — нападающий «Локомотива»
    Александр Полунин — нападающий «Локомотива»

    У «железнодорожников» дублем отметился Александр Полунин, а по шайбе забросили Рушан Рафиков, Егор Сурин, Георгий Иванов и Даниил Мисюль.

    В составе «Лады» единственный гол записал на свой счет Райли Савчук.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
    Голы: Рафиков — 2 (бол., Алексеев, Каюмов), 14:05 — 0:1. Сурин — 4 (Иванов, Береглазов), 20:21 — 0:2. Иванов — 1 (бол.), 20:42 — 0:3. Мисюль — 1 (Каюмов, Радулов), 22:32 — 0:4. Полунин — 2 (Красковский, Березкин), 38:06 — 0:5. Полунин — 3 (Каюмов, Красковский), 56:28 — 0:6. Савчук — 2, 58:28 — 1:6Вратари: Третьяк (Трушков, 22:32) — ИсаевБроски: 23 (6+7+10) — 44 (14+21+9)Штраф: 16 — 14

    После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. «Лада» — на последней 11-й позиции (2).

