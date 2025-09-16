1-й тайм Ювентус — БоруссияОнлайн
    «Ювентус» — «Боруссия»: Онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 22:19
    • «Спартак» вырвал победу у ЦСКА по буллитам в матче КХЛ
  • 21:47
    • Гол и ассист Мартинелли помогли «Арсеналу» обыграть «Атлетик»
  • 21:21
    • «Ювентус» и «Боруссия» Д опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 20:48
    • «Локомотив» одержал победу над «Акроном», Комличенко оформил дубль
  • 22:31
    • Защитник «Реала» Александер-Арнольд получил травму в матче против «Марселя»
    Все новости спорта

    «Спартак» вырвал победу у ЦСКА по буллитам в матче КХЛ

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 5:6 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Спартак
    «Спартак» одержал победу над ЦСКА (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Порядин — нападающий «Спартака»

    В основное время матча команды обменялись голами. У ЦСКА хет-трик оформил Даниэль Спронг, а по шайбе забросили Денис Гурьянов и Павел Карнаухов.

    В составе «Спартака» дублями отметились Никита Коростелёв и Джоуи Кин. Еще одну шайбу забросил Даниил Орлов.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Спартак». Победный бросок на счету Нэйтана Тодда.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:6 Б (1:1, 4:3, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Орлов — 1 (бол., Коростелев, Ружичка), 2:30 — 0:1. Гурьянов — 3 (Долженков, Мингачев), 5:08 — 1:1. Спронг — 2 (бол.), 21:03 — 2:1. Спронг — 3 (Бучельников, Гарднер), 22:08 — 3:1. Карнаухов — 2 (мен., Саморуков, Уильямс), 26:15 — 4:1. Коростелев — 4 (Орлов, Порядин), 27:07 — 4:2. Спронг — 4 (бол., Коваленко, Зернов), 32:52 — 5:2. Коростелев — 5 (Ружичка, Рубцов), 36:07 — 5:3. Кин — 1 (бол., Тодд, Мальцев), 38:34 — 5:4. Кин — 2 (Ружичка, Рубцов), 57:59 — 5:5Победный буллит: ТоддВратари: Мартин — Николаев (Загидулин, 26:15)Броски: 30 (9+16+3+2) — 39 (14+12+11+2)Штраф: 24 — 20

    После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 5-ю очками в активе, а ЦСКА — на 2-й позиции (7).

