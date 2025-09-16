«Спартак» вырвал победу у ЦСКА по буллитам в матче КХЛ

одержал победу над(6:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У ЦСКА хет-трик оформил Даниэль Спронг, а по шайбе забросили Денис Гурьянов и Павел Карнаухов.

В составе «Спартака» дублями отметились Никита Коростелёв и Джоуи Кин. Еще одну шайбу забросил Даниил Орлов.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Спартак». Победный бросок на счету Нэйтана Тодда.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:6 Б (1:1, 4:3, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Орлов — 1 (бол., Коростелев, Ружичка), 2:30 — 0:1. Гурьянов — 3 (Долженков, Мингачев), 5:08 — 1:1. Спронг — 2 (бол.), 21:03 — 2:1. Спронг — 3 (Бучельников, Гарднер), 22:08 — 3:1. Карнаухов — 2 (мен., Саморуков, Уильямс), 26:15 — 4:1. Коростелев — 4 (Орлов, Порядин), 27:07 — 4:2. Спронг — 4 (бол., Коваленко, Зернов), 32:52 — 5:2. Коростелев — 5 (Ружичка, Рубцов), 36:07 — 5:3. Кин — 1 (бол., Тодд, Мальцев), 38:34 — 5:4. Кин — 2 (Ружичка, Рубцов), 57:59 — 5:5Победный буллит: ТоддВратари: Мартин — Николаев (Загидулин, 26:15)Броски: 30 (9+16+3+2) — 39 (14+12+11+2)Штраф: 24 — 20

После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 5-ю очками в активе, а ЦСКА — на 2-й позиции (7).