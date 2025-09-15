«Автомобилист» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛв родных стенах победилсо счетом 4:2.

У победителей дубль на счету Брукса Мэйсека. Еще по голу у Александра Шарова и Даниила Романцева. Данил Алалыкин забросил две шайбы за гостей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) Голы: Да Коста — 3 (Да Коста, Буше), 5:43 — 1:0. Шаров — 1 (бол., Буше, Да Коста), 12:16 — 2:0. Алалыкин — 2 (бол., Хмелевский, Стюарт), 15:17 — 2:1. Мэйсек — 4 (Да Коста, Блэкер), 37:00 — 3:1. Романцев — 1 (Денежкин), 46:54 — 4:1. Алалыкин — 3 (бол., Ян, Стюарт), 57:21 — 4:2Вратари: Галкин — Самонов (56:22 — 57:21, 57:47)Штраф: 21 — 17Броски: 30 (12+8+10) — 26 (10+7+9)

«Автомобилист» с 6 очками стал лидером Восточной конференции. У «Салавата» осталось 2 балла и 10-е место на «Западе».