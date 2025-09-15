ПерерывВерона — КремонезеОнлайн
    «Верона» — «Кремонезе»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 19:58
    • «Барыс» разгромил «Динамо» М, Веккионе оформил дубль
  • 15:12
    РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
    «Автомобилист» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ

    «Аватомобилист» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в родных стенах победил «Салават Юлаев» со счетом 4:2.

    «Аватомобилист»
    «Аватомобилист»

    У победителей дубль на счету Брукса Мэйсека. Еще по голу у Александра Шарова и Даниила Романцева. Данил Алалыкин забросил две шайбы за гостей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Да Коста — 3 (Да Коста, Буше), 5:43 — 1:0. Шаров — 1 (бол., Буше, Да Коста), 12:16 — 2:0. Алалыкин — 2 (бол., Хмелевский, Стюарт), 15:17 — 2:1. Мэйсек — 4 (Да Коста, Блэкер), 37:00 — 3:1. Романцев — 1 (Денежкин), 46:54 — 4:1. Алалыкин — 3 (бол., Ян, Стюарт), 57:21 — 4:2Вратари: Галкин — Самонов (56:22 — 57:21, 57:47)Штраф: 21 — 17Броски: 30 (12+8+10) — 26 (10+7+9)

    «Автомобилист» с 6 очками стал лидером Восточной конференции. У «Салавата» осталось 2 балла и 10-е место на «Западе».

