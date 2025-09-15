«Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛпо буллит переиграл минскоесо счетом 5:4.

В основное время в составе победителей забили Наиль Якупов, Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски и Игорь Мартынов. За гостей отличились Сэм Энас, Алес Лимож (дубль) и Егор Бориков.

Победный буллит реализовал Николай Прохоркин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» — «Динамо» Минск — 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Шарипзянов — 2 (Окулов, Блажиевский), 2:45 — 1:0. Энас — 3 (бол., Пинчук, Галиев), 17:57 — 1:1. Потуральски — 1 (Волков, Якупов), 22:19 — 2:1. Якупов — 1 (бол., Лажуа, Фьоре), 34:26 — 3:1. Бориков — 1 (Мороз), 35:57 — 3:2. Лимож — 4 (Хэмилтон, Мелош), 45:42 — 3:3. Мартынов — 1 (Фьоре, Блажиевский), 47:38 — 4:3. Лимож — 5 (Энас, Дитц), 51:53 — 4:4Победный буллит: ПрохоркинВратари: Серебряков — ФукалеШтраф: 11 — 8Броски: 25 (7+10+7+1) — 48 (22+14+12+0)

«Авангард» (6 очков) — первый в Восточной конференции, «Динамо» (5) — пятое на «Западе».