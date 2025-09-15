Артюхин: К середине сезона уже будет понятно, чего ждать от «Спартака»

Бывший нападающий сборной Россииоценил игруна старте нынешнего сезона КХЛ.

«Три подряд поражения московского "Спартака"? Я был на этих матчах и не могу сказать, что "Спартак" — очень слабая команда. В последней игре (с "Торпедо") команда вела в счете. Но в хоккее нужно играть все 60 минут. Сказываются индивидуальные ошибки, плюс состав у команды обновился, пришли новые ребята.

На строительство команды нужно определенное время. Сейчас у "Спартака" очень слабые спецбригады большинства и меньшинства, ребята друг к другу притираются, команда строится, пришли новые люди. Считаю, что этому "Спартаку" просто нужно дать время. И ближе к середине сезона уже будет понятно, чего ждать от команды. Но я думаю, что ситуация выровняется», — сказал Артюхин «Матч ТВ».

«Спартак» занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 3 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против ЦСКА 16-го сентября.