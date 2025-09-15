ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Артюхин: К середине сезона уже будет понятно, чего ждать от «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил игру «Спартака» на старте нынешнего сезона КХЛ.

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Три подряд поражения московского "Спартака"? Я был на этих матчах и не могу сказать, что "Спартак" — очень слабая команда. В последней игре (с "Торпедо") команда вела в счете. Но в хоккее нужно играть все 60 минут. Сказываются индивидуальные ошибки, плюс состав у команды обновился, пришли новые ребята.

    На строительство команды нужно определенное время. Сейчас у "Спартака" очень слабые спецбригады большинства и меньшинства, ребята друг к другу притираются, команда строится, пришли новые люди. Считаю, что этому "Спартаку" просто нужно дать время. И ближе к середине сезона уже будет понятно, чего ждать от команды. Но я думаю, что ситуация выровняется», — сказал Артюхин «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • Вчера

    • «Спартак» занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 3 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против ЦСКА 16-го сентября.

