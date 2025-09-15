Артюхин: Для многих первое место «Торпедо» — сюрприз

Бывший нападающий сборной Россииоценил игруна старте нынешнего сезона КХЛ.

«Костяк в "Торпедо" остался. Плюс Исаков взял в команду ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь. Командочка боевитая. Кульбаков здорово играет, держит команду на плаву.

Для многих первое место "Торпедо" — сюрприз, но вопрос насколько хватит их мастерства и задора. В любом случае, они молодцы, здорово начали регулярный чемпионат, нужно продолжать в том же духе», — сказал Артюхин «Матч ТВ».

«Торпедо» располагается на 1-й позиции в таблице Запада с 8-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Сочи» 16-го сентября в 19:30 по мск.