1-й тайм Верона — КремонезеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Фрезе «Верона» — «Кремонезе»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 19:58
    • «Барыс» разгромил «Динамо» М, Веккионе оформил дубль
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Артюхин: Для многих первое место «Торпедо» — сюрприз

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил игру «Торпедо» на старте нынешнего сезона КХЛ.

    Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо»

    «Костяк в "Торпедо" остался. Плюс Исаков взял в команду ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь. Командочка боевитая. Кульбаков здорово играет, держит команду на плаву.

    Для многих первое место "Торпедо" — сюрприз, но вопрос насколько хватит их мастерства и задора. В любом случае, они молодцы, здорово начали регулярный чемпионат, нужно продолжать в том же духе», — сказал Артюхин «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • Сегодня

    • «Торпедо» располагается на 1-й позиции в таблице Запада с 8-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Сочи» 16-го сентября в 19:30 по мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Акрон» остановит свое падение?
  • «Акрон» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Захарова — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие