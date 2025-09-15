«Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ

Хабаровскийвыиграл у себя дома в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ усо счетом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Бродхерст, Иван Мищенко, Сергей Дубакин, Олег Ли и Кирилл Слепец.

За китайский клуб забивали Борна Рендулич, Ник Меркли (дважды) и Макс Эллис.

Регулярный чемпионат КХЛ «Амур» — «Шанхай Дрэгонс» — 5:4 (3:1, 0:0, 2:3) Голы: Бродхерст — 1 (бол., Гальченюк, Евсеев), 6:50 — 1:0. Мищенко — 1 (Гальченюк), 9:35 — 2:0. Рендулич — 2 (бол., Душак, Меркли), 13:02 — 2:1. Дубакин — 3, 19:18 — 3:1. Меркли — 2 (Рендулич), 41:20 — 3:2. Меркли — 3 (Душак, Бишофф), 44:35 — 3:3. О. Ли — 3 (Гиздатуллин, Мищенко), 50:48 — 4:3. Слепец — 1 (Шварев, Воронков), 51:23 — 5:3. Эллис — 4 (Меркли, Кленденинг), 57:42 — 5:4Вратари: Дорожко — Кареев (57:23 — 57:42, 58:16)Штраф: 11 — 16Броски: 40 (20+9+11) — 39 (15+10+14)

Этот успех позволил «Амуру» подняться на третье место Восточной конференции с 5 очками. «Шанхай Дрэгонс» (5) также идет третьим, но на «Западе».