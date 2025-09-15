ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 15:12
    РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
    «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ

    «Амур» — «Шанхай Дрэгонс»: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Амур Шанхай Дрэгонс
    Хабаровский «Амур» выиграл у себя дома в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ у «Шанхай Дрэгонс» со счетом 5:4.

    Кирилл Слепец
    Кирилл Слепец

    В составе победителей шайбы забросили Алекс Бродхерст, Иван Мищенко, Сергей Дубакин, Олег Ли и Кирилл Слепец.

    За китайский клуб забивали Борна Рендулич, Ник Меркли (дважды) и Макс Эллис.

    Регулярный чемпионат КХЛ
    «Амур» — «Шанхай Дрэгонс» — 5:4 (3:1, 0:0, 2:3)
    Голы: Бродхерст — 1 (бол., Гальченюк, Евсеев), 6:50 — 1:0. Мищенко — 1 (Гальченюк), 9:35 — 2:0. Рендулич — 2 (бол., Душак, Меркли), 13:02 — 2:1. Дубакин — 3, 19:18 — 3:1. Меркли — 2 (Рендулич), 41:20 — 3:2. Меркли — 3 (Душак, Бишофф), 44:35 — 3:3. О. Ли — 3 (Гиздатуллин, Мищенко), 50:48 — 4:3. Слепец — 1 (Шварев, Воронков), 51:23 — 5:3. Эллис — 4 (Меркли, Кленденинг), 57:42 — 5:4Вратари: Дорожко — Кареев (57:23 — 57:42, 58:16)Штраф: 11 — 16Броски: 40 (20+9+11) — 39 (15+10+14)

    Этот успех позволил «Амуру» подняться на третье место Восточной конференции с 5 очками. «Шанхай Дрэгонс» (5) также идет третьим, но на «Западе».

  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч АТК — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •
