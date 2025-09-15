ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
    «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»

    «Адмирал» — «Сибирь»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Адмирал Сибирь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» из Владивостока на своем льду был сильнее «Сибири» — 2:0.

    «Адмирал»
    «Адмирал»

    На 17-й минуте Кайл Олсон открыл счет в матчи с передач Дмитрия Тимашова и Георгия Солянникова.

    Вторую шайбу хозяева забросили на 52-й минуте. Ее автором стал Иван Муранов, которому ассистировал Александр Дарьин.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Олсон — 1 (бол., Тимашов, Солянников), 16:28 — 1:0. Муранов — 1 (Дарьин), 51:10 — 2:0Вратари: Хуска — ДомингеБроски: 39 (11+12+16) — 22 (9+4+9)Штраф: 4 — 8

    «Адмирал» теперь с 5 очками идет четвертым на «Востоке», а «Сибирь» (2) последняя в этой же конференции.

