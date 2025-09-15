«Адмирал» дома обыграл «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛиз Владивостока на своем льду был сильнее— 2:0.

На 17-й минуте Кайл Олсон открыл счет в матчи с передач Дмитрия Тимашова и Георгия Солянникова.

Вторую шайбу хозяева забросили на 52-й минуте. Ее автором стал Иван Муранов, которому ассистировал Александр Дарьин.

КХЛ Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Олсон — 1 (бол., Тимашов, Солянников), 16:28 — 1:0. Муранов — 1 (Дарьин), 51:10 — 2:0Вратари: Хуска — ДомингеБроски: 39 (11+12+16) — 22 (9+4+9)Штраф: 4 — 8

«Адмирал» теперь с 5 очками идет четвертым на «Востоке», а «Сибирь» (2) последняя в этой же конференции.