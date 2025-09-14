2-й тайм Сассуоло — ЛациоОнлайн
    СКА разгромил «Ладу»

    СКА — «Лада»: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Лада
    Петербургский СКА легко победил тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:1.

    Никита Дишковский
    Никита Дишковский

    Дубль у армейцев сделал Никита Дишковский. По одной шайбе забросили Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Джозеф Бландизи и Бреннан Менелл. Марат Хайруллин отдал три голевые передачи.

    Единственный гол тольяттинцев на счету Уильяма Дюфура.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Зыков — 2 (бол., Сапего, Хайруллин), 5:46 — 1:0. Воробьев — 2 (бол., Мерфи, Хайруллин), 9:23 — 2:0. Дишковский — 1 (Короткий), 14:28 — 3:0. Дюфур — 2 (Савчук, Рыков), 31:24 — 3:1. Бландизи — 1 (бол., Мерфи, Ларионов), 41:24 — 4:1. Менелл — 2 (Хайруллин, Зыков), 47:09 — 5:1. Дишковский — 2, 48:18 — 6:1Вратари: Плешков — ТрушковШтраф: 12 — 36Броски: 37 (11+7+19) — 37 (10+15+12)

    Для армейцев это вторая победа под руководством Игоря Ларионова и имеет пять очков и 5-е место на «Западе». «Лада» (2) пока последняя в этой же конференции.

