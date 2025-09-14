Миронов: Безобразная игра, будем налаживать дисциплину

Главный тренервысказался о матче против(1:6).

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за такую игру. Наполучали ненужные удаления, чем и воспользовался СКА. Безобразная игра, будем налаживать дисциплину. Слишком легко даем шансы противнику, который играет в большинстве. Надо искоренять сразу.

Сегодня у нас было туго с реализацией. Финальный счет на табло показывает, как мы вышли. Очень бесхарактерно проиграли. Где‑то был всплеск, но в третьем периоде опять все повалилось.

После первого периода пришлось достучаться, поговорить по‑мужски. Они услышали, во втором периоде показали игру. После матча не стали ругаться. После драки кулаками не машут. Завтра дома разберем все, там поговорим», — цитирует Миронова «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Для армейцев это вторая победа под руководством Игоря Ларионова и имеет пять очков и 5-е место на «Западе». «Лада» (2) пока последняя в этой же конференции.