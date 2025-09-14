1-й таймБарселона — ВаленсияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран Торрес«Барселона» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  • 19:13
    • ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Миронов: Безобразная игра, будем налаживать дисциплину

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада СКА
    Главный тренер «Лады» Борис Миронов высказался о матче против СКА (1:6).

    Борис Миронов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Миронов

    «В первую очередь хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за такую игру. Наполучали ненужные удаления, чем и воспользовался СКА. Безобразная игра, будем налаживать дисциплину. Слишком легко даем шансы противнику, который играет в большинстве. Надо искоренять сразу.

    Сегодня у нас было туго с реализацией. Финальный счет на табло показывает, как мы вышли. Очень бесхарактерно проиграли. Где‑то был всплеск, но в третьем периоде опять все повалилось.

    После первого периода пришлось достучаться, поговорить по‑мужски. Они услышали, во втором периоде показали игру. После матча не стали ругаться. После драки кулаками не машут. Завтра дома разберем все, там поговорим», — цитирует Миронова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Для армейцев это вторая победа под руководством Игоря Ларионова и имеет пять очков и 5-е место на «Западе». «Лада» (2) пока последняя в этой же конференции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» без проблем разгромит «Валенсию»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Болонья» даст бой «россонери»?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Драконы» ярко дебютируют в гостях
  • «Амур» — «Шанхай Дрэгонс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синякова — Парк
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие