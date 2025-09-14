Козырев: С такой организованной командой, как ЦСКА, нужно играть все 60 минут

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«У нас отсутствовала целостность игры. Если в первом периоде она была равная, во втором периоде с переменным успехом. Концовку второго периода мы провалили. Третий период можно занести в актив. У нас была инициатива, были моменты. Но, увы, с такой организованной командой, как ЦСКА, нужно играть все 60 минут.

Когда поставим в ворота кого-то, кроме Самойлова? Мы посоветуемся и решение примем завтра», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

ЦСКА с 6 очками стал лидером Восточной конференции. «Северсталь» (4) пока на 8-й строчке.