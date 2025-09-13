Вратарь «Трактора» считает, что его команда имеет «хорошие шансы» выиграть Кубок Гагарина

Вратарьоценил шансы челябинской команды выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Конечно, я слышал старые истории о том, что когда-то в КХЛ не все шло так гладко, как привыкли в Северной Америке. Например, что зарплаты могли задерживать. Но все, что я слышал конкретно о Челябинске и о "Тракторе", было исключительно положительным. И было легче принять решение. Плюс показалось, что мне пора. Я поиграл в НХЛ, много играл в АХЛ, и теперь пришло время отправиться в новое приключение. Мне тридцать один год. У меня еще есть несколько хороших сезонов впереди. Основная часть карьеры уже позади — десять лет, так что неизвестно, сколько еще я смогу играть, но, вероятно, меньше десяти. И мне показалось, что сейчас правильный момент. Я все еще на пике, как я считаю. И почувствовал, что могу заявить о себе.

Еще одно, чего я очень хочу добиться до окончания карьеры, — выиграть кубок. "Трактор" в прошлом сезоне дошел до финала, и с учетом того состава, который собрали в этом году, у нас есть хорошие шансы. Это моя цель. Посмотрим, удастся ли ее реализовать», — приводит слова Дригера «ВсеПроСпорт».

В сезоне-2024/2025 челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в решающей серии «Локомотиву» со счетом 1-4.