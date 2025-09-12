Тамбиев: Доволен своей командой, график у нас сложный

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Доволен своей командой, график у нас сложный. Жаловаться не люблю, но сложно. Не катались, не раскатывались — не было даже времени на это. С корабля на бал. Ребята сражались, молодцы. Были хорошие шансы победить, но немножко не хватило в концовке реализации. Буллитная серия сложилась в пользу соперника», — приводит слова Тамбиева «Чемпионат».

«Адмирал» набрал 3 очка после 3-х встреч и занимает 7-е место на Востоке. Следующий матч владивостокской команды состоится 15 сентября против «Сибири» на своей арене.