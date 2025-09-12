2-й таймТорпедо Москва — Волга УльяновскОнлайн
    Александр Орехов («Торпедо» Москва)«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
    «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: счет матча 1:4, обзор голов

    «Салават Юлаев» на своем льду уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

    Александр Шаров и Семен Кизимов
    В составе победителей отличились Семен Кизимов (2'), Брукс Мэйсек (7'), Стефан Да Коста (24') и Рид Буше (50'). Гол престижа за хозяев забросил Деннис Ян (46').

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Кизимов — 1 (Денежкин), 1:52 — 0:1. Мэйсек — 3, 6:46 — 0:2. Да Коста — 2 (Буше, Блэкер), 23:14 — 0:3. Ян — 3 (М. Кузнецов, Сучков), 45:43 — 1:3. Буше — 2 (Горбунов, Да Коста), 49:54 — 1:4Вратари: Вязовой (Самонов, 23:14, 43:36 — 45:43) — ГалкинШтраф: 2 — 4Броски: 32 (14+9+9) — 17 (6+6+5)

    «Автомобилист» набрал 4 очка за 3 встречи и поднялся на 1-е место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» с 2 баллами занимает 10-ю позицию.

