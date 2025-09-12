«Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»

на своем льду уступилв матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

В составе победителей отличились Семен Кизимов (2'), Брукс Мэйсек (7'), Стефан Да Коста (24') и Рид Буше (50'). Гол престижа за хозяев забросил Деннис Ян (46').

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Кизимов — 1 (Денежкин), 1:52 — 0:1. Мэйсек — 3, 6:46 — 0:2. Да Коста — 2 (Буше, Блэкер), 23:14 — 0:3. Ян — 3 (М. Кузнецов, Сучков), 45:43 — 1:3. Буше — 2 (Горбунов, Да Коста), 49:54 — 1:4Вратари: Вязовой (Самонов, 23:14, 43:36 — 45:43) — ГалкинШтраф: 2 — 4Броски: 32 (14+9+9) — 17 (6+6+5)

«Автомобилист» набрал 4 очка за 3 встречи и поднялся на 1-е место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» с 2 баллами занимает 10-ю позицию.