Козырев: «Северсталь» победила «Спартак» за счет командных действий

Главный тренерпрокомментировал победу в матче сосо счетом 2:1.

«На протяжении всей поездки за нами следовали наши болельщики. Поддерживали в трёх городах. Мы это очень ценим и благодарны им. Что касается игры — хорошая игра. "Спартак" — играющая, хорошо знакомая нам команда. Мы победили за счёт командных действий.

Здесь всё в целом. Это и игра в пас, это движения, это скорость — все компоненты. Плюс мужество. Вы видели, как ребята оборонялись, ловили шайбы на себя. Это всё подразумевает командные действия, игру на команду», — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» (4 очка) — теперь вторая в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (2) — девятый.