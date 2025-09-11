«Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо»

одержал победу над минскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Минчане к старту второго периода вели со счетом 3:0 — отличились Сергей Кузнецов (6'), Станислав Галиев (19') и Илья Усов (19').

Далее забивали только хоккеисты из Нижнекамска — отметились Евгений Митякин (23'), Матвей Надворный (27'), Андрей Белозеров (42') и Максим Федотов (50').

Нижнекамцы одержали первую победу в сезоне и с 2 баллами занимают 8-ю позицию на Востоке, минчане с тем же количеством очков находится на той же позиции в Западной конференции.