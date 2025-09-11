ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
    «Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо»

    «Нефтехимик» — «Динамо» Мн: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Динамо Минск
    «Нефтехимик» одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер «Динамо» Мн
    Дмитрий Квартальнов — главный тренер «Динамо» Мн

    Минчане к старту второго периода вели со счетом 3:0 — отличились Сергей Кузнецов (6'), Станислав Галиев (19') и Илья Усов (19').

    Далее забивали только хоккеисты из Нижнекамска — отметились Евгений Митякин (23'), Матвей Надворный (27'), Андрей Белозеров (42') и Максим Федотов (50').

    Нижнекамцы одержали первую победу в сезоне и с 2 баллами занимают 8-ю позицию на Востоке, минчане с тем же количеством очков находится на той же позиции в Западной конференции.

