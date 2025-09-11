Гру: Нельзя совершать так много потерь с такой командой, как СКА

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У нас было достаточно моментов, но мы совершили много ошибок. Нельзя совершать так много потерь с такой командой, как СКА. Поэтому результат такой. Я думаю, мы хорошо начали. Когда происходит любое событие, игра может поменяться. Вратарь соперника сыграл хорошо. Думаю, мы дали им много шансов. Это как взять оружие и выстрелить себе в ногу.

У Григоренко травма. Ожидаем, что он также пропустит следующую игру с «Сочи». Надеемся, что он выйдет раньше, чем ожидается«, — приводит слова Гру "Матч ТВ".