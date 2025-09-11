ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
    Гру: Нельзя совершать так много потерь с такой командой, как СКА

    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Бенуа Гру
    Бенуа Гру

    У нас было достаточно моментов, но мы совершили много ошибок. Нельзя совершать так много потерь с такой командой, как СКА. Поэтому результат такой. Я думаю, мы хорошо начали. Когда происходит любое событие, игра может поменяться. Вратарь соперника сыграл хорошо. Думаю, мы дали им много шансов. Это как взять оружие и выстрелить себе в ногу.

    У Григоренко травма. Ожидаем, что он также пропустит следующую игру с «Сочи». Надеемся, что он выйдет раньше, чем ожидается«, — приводит слова Гру "Матч ТВ".

  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Адмирал» добьется результата на льду «Сибири»
  • «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Команды подарят нам голы
  • «Рубин» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    5.78
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алверка — Тондела
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ипсвич — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
