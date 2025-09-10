ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»?
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 22:22
    • «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
    Все новости спорта

    Тамбиев — о поражении «Адмирала»: На очко мы наиграли, но это хоккей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал ЦСКА
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:1).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Считаю, что неплохой матч с нашей стороны. Первый период была равная игра, во втором соперник нас прижал из‑за дальней лавки. ЦСКА владел инициативой, но в третьем мы уже владели инициативой. Как мне показалось, на очко мы наиграли. Но это хоккей, тут ничего не сделаешь.

    Что было в моменте с пропущенной шайбой? Это индивидуальный класс игрока ЦСКА. Там высокого уровня игроки, секрета никакого здесь нет. Мы говорили про это перед игрой, но он продавил. Это индивидуальное мастерство.

  • «ЦСКА» — «Адмирал» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
  • ЦСКА победил «Адмирал» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги
  • Сегодня

    • Насколько доволен стартовыми матчами? Мы живем от игры к игре. Выиграли в Петербурге — довольны, сейчас проиграли — немножко расстроились. Что будет через день… В КХЛ такой уровень, что сценарий не предугадаешь. А дальше Новосибирска я даже не знаю, с кем мы играем. Готовимся к матчу с "Сибирью", а дальше течение нас вынесет», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

    После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сибири» 12-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Завтра в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осорио — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ченгиз — Сарасуа
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адде — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие