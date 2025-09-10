Тамбиев — о поражении «Адмирала»: На очко мы наиграли, но это хоккей

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(0:1).

«Считаю, что неплохой матч с нашей стороны. Первый период была равная игра, во втором соперник нас прижал из‑за дальней лавки. ЦСКА владел инициативой, но в третьем мы уже владели инициативой. Как мне показалось, на очко мы наиграли. Но это хоккей, тут ничего не сделаешь.

Что было в моменте с пропущенной шайбой? Это индивидуальный класс игрока ЦСКА. Там высокого уровня игроки, секрета никакого здесь нет. Мы говорили про это перед игрой, но он продавил. Это индивидуальное мастерство.

Насколько доволен стартовыми матчами? Мы живем от игры к игре. Выиграли в Петербурге — довольны, сейчас проиграли — немножко расстроились. Что будет через день… В КХЛ такой уровень, что сценарий не предугадаешь. А дальше Новосибирска я даже не знаю, с кем мы играем. Готовимся к матчу с "Сибирью", а дальше течение нас вынесет», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сибири» 12-го сентября.