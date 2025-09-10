ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ оказался сильнее— 1:0.

Единственную шайбу на 15-й минуте забросил Денис Гурьянов в большинстве.

Вратарь «армейцев» Спенсер Мартин отразил 13 бросков и оформил первый «сухарь» в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Гурьянов — 2 (бол., Патрихаев, Гарднер), 14:00 — 1:0Вратари: Мартин — Хуска (59:02)Штраф: 6 — 6Броски: 21 (8+10+3) — 13 (8+2+3)

Столичная команда одержала вторую победу на старте сезона и занимает 1-е место в Западной конференции с 4 баллами, у «Адмирала» 2 очка и текущая 8-я позиция на Востоке.

12 сентября ЦСКА на выезде сыграет против «Сочи», а «Адмирал» встретится в гостях с «Сибирью».