    Никита Лямкин«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
  • 20:10
    • Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба
    ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»

    ЦСКА — «Адмирал»: счет матча 1:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Адмирал
    ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ оказался сильнее «Адмирала» — 1:0.

    ПХК ЦСКА
    ПХК ЦСКА

    Единственную шайбу на 15-й минуте забросил Денис Гурьянов в большинстве.

    Вратарь «армейцев» Спенсер Мартин отразил 13 бросков и оформил первый «сухарь» в КХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Гурьянов — 2 (бол., Патрихаев, Гарднер), 14:00 — 1:0Вратари: Мартин — Хуска (59:02)Штраф: 6 — 6Броски: 21 (8+10+3) — 13 (8+2+3)

    Столичная команда одержала вторую победу на старте сезона и занимает 1-е место в Западной конференции с 4 баллами, у «Адмирала» 2 очка и текущая 8-я позиция на Востоке.

    12 сентября ЦСКА на выезде сыграет против «Сочи», а «Адмирал» встретится в гостях с «Сибирью».

