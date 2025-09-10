Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба

В пресс-службе КХЛ объявили о переносе матча, который состоится 5-го января 2026-го года, из Санкт-Петербурга в Хабаровск.

«Хоккейный клуб СКА обратился в лигу с обращением о невозможности проведения матча №451 СКА — "Амур" на своей домашней арене. Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьёзные финансовые расходы.

Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча №451 СКА — "Амур" с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», — сказано в сообщении КХЛ.

СКА занимает 10-е место в таблице Запада с 1-м очком в активе, а «Амур» располагается на 3-й строчке Востока (3 балла).