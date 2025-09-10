3-й периодАк Барс — АвтомобилистОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита Лямкин«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
  • 20:10
    • Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
    Все новости спорта

    Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Амур
    В пресс-службе КХЛ объявили о переносе матча СКА — «Амур», который состоится 5-го января 2026-го года, из Санкт-Петербурга в Хабаровск.

    Игорь Ларионов — главный тренер СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов — главный тренер СКА

    «Хоккейный клуб СКА обратился в лигу с обращением о невозможности проведения матча №451 СКА — "Амур" на своей домашней арене. Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьёзные финансовые расходы.

    Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча №451 СКА — "Амур" с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», — сказано в сообщении КХЛ.

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • 08/09/2025

    • СКА занимает 10-е место в таблице Запада с 1-м очком в активе, а «Амур» располагается на 3-й строчке Востока (3 балла).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Завтра в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие