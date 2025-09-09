Кудашов: Реализация оставляет желать лучшего. Это надо поправлять

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение от(2:3 Б).

«Считаю, что большую часть времени была контролируемая игра. Но играть надо от начала и до конца, не позволяя себе действий, которые, скажем так, приводят к изменению результата. С игроками сейчас разговаривали на эту тему. Это бич наших последних игр.

Тем не менее, если так выстраивать хронологию последних матчей, то сегодня было получше и с дисциплиной, и с контролем шайбы, и с выполнением. Реализация оставляет желать лучшего. Это надо поправлять. А движение начинает появляться. Но, как я уже сказал, играть надо от начала и до конца», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада (2 очка), а московское «Динамо» — на последней 11-й позиции (1).