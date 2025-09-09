2-й тайм Франция — ИсландияОнлайн
    Криштиану Роналду (Португалия)Венгрия — Португалия. Онлайн, прямая трансляция
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
  • 21:57
    • Голы Радулова и Сурина помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
  • 21:46
    • Египет с Салахом сыграл вничью с Буркина-Фасо в матче квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Кудашов: Реализация оставляет желать лучшего. Это надо поправлять

    Хоккей КХЛ Динамо Сочи
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Сочи» (2:3 Б).

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    «Считаю, что большую часть времени была контролируемая игра. Но играть надо от начала и до конца, не позволяя себе действий, которые, скажем так, приводят к изменению результата. С игроками сейчас разговаривали на эту тему. Это бич наших последних игр.

    Тем не менее, если так выстраивать хронологию последних матчей, то сегодня было получше и с дисциплиной, и с контролем шайбы, и с выполнением. Реализация оставляет желать лучшего. Это надо поправлять. А движение начинает появляться. Но, как я уже сказал, играть надо от начала и до конца», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада (2 очка), а московское «Динамо» — на последней 11-й позиции (1).

    Рекомендуем букмекеров
    
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спорт
