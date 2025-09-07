ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Макдэвид признался, почему он не продлил контракт с «Эдмонтоном»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметил, по какой причине он не подписал новое соглашение с клубом.

    Коннор Макдэвид
    Коннор Макдэвид

    У игрока остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $100 млн.

    «Я стараюсь найти решение, которое устроит всех. Я выкладываюсь по максимуму и считаю, что заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель — победа в Кубке Стэнли. Совместить это не так-то просто.

    Когда планируешь три, четыре, а то и девять лет своей жизни, это не делается за один день. Нужно время, разговоры, размышления. Я отношусь к этому максимально серьёзно, как и моя семья. Это единственный шанс всё сделать правильно — и потому спешить не стоит.

    Опыт — вот ключ. Основное ядро команды осталось, ребята знают, что значит дойти до финала, знают горечь поражения и понимают, насколько мы мотивированы. Это вселяет уверенность в грядущем сезоне. А что будет дальше — посмотрим.

    У каждого всегда есть что доказать — и я не исключение. Новый сезон, новые цели. Я хочу вернуться на свой уровень. Да, мне есть что доказать — и я жду этой возможности с огромным интересом», — приводит слова Макдэвида сайт НХЛ.

