    Гру — о поражении от «Барыса»: Мы недостаточно работали, отсюда такой результат

    Хоккей КХЛ Трактор Барыс
    Наставник «Трактора» Бенуа Гру остался недоволен самоотдачей своих хоккеистов в матче регулярного чемпионата КХЛ в матче с «Барысом».

    Бенуа Гру
    Бенуа Гру

    «Одна команда, "Барыс", выкладывалась на полную; в свою очередь, мы недостаточно работали. Отсюда такой результат. Когда ты недостаточно хорошо работаешь, то хватаешь удаления. Мы сегодня хватали ненужные удаления, затем разговаривали с судьями, высказывали недовольство на лавке. Так делать нельзя.

    И как раз сегодня три‑четыре удаления были лишними. Они показали, что мы недостаточно хорошо старались. Можно сказать, что мы пока далеки от того, как хотелось чтобы это работало. В первую очередь беспокоит, что сегодня мы не до конца дорабатывали некоторые моменты как команда. Надо было просто работать на полную и дорабатывать моменты», — сказал Гру после матча.

  • 02/09/2025

    • «Трактор» уступил «Барысу» в овертайме со счетом 3:4. Следующую игру команда проведет 9 сентября против «Нефтехимика».

    Теннис Бои Прочие