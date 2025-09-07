Гру — о поражении от «Барыса»: Мы недостаточно работали, отсюда такой результат

Наставник «Трактора»остался недоволен самоотдачей своих хоккеистов в матче регулярного чемпионата КХЛ в матче с «Барысом».

«Одна команда, "Барыс", выкладывалась на полную; в свою очередь, мы недостаточно работали. Отсюда такой результат. Когда ты недостаточно хорошо работаешь, то хватаешь удаления. Мы сегодня хватали ненужные удаления, затем разговаривали с судьями, высказывали недовольство на лавке. Так делать нельзя.

И как раз сегодня три‑четыре удаления были лишними. Они показали, что мы недостаточно хорошо старались. Можно сказать, что мы пока далеки от того, как хотелось чтобы это работало. В первую очередь беспокоит, что сегодня мы не до конца дорабатывали некоторые моменты как команда. Надо было просто работать на полную и дорабатывать моменты», — сказал Гру после матча.

«Трактор» уступил «Барысу» в овертайме со счетом 3:4. Следующую игру команда проведет 9 сентября против «Нефтехимика».