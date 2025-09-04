ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Барыс» подписал четырех хоккеистов

    Клуб КХЛ «Барыс» объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками, которые были в клубе на просмотре.

    Кирилл Никитин
    Кирилл Никитин

    Это защитник Кирилл Никитин, нападающие Семен Симонов и Вячеслав Колесников, которые подписали годичные соглашения, а также защитник Матвей Решетько, заключивший контракт до мая 2028 года.

    21-летний Никитин в сезоне-2023/2024 за «Барыс» сыграл 19 матчей, где отдал одну результативную передачу. Семен Симонов в прошлом сезоне КХЛ сыграл 24 встречи, где записал на свой счет 4 (3+1) очка.

    • Колесников в прошлом сезоне выступал за «Номад», где в 34 матчах набрал 24 (12+12) очка. 16-летний Решетько сезон-2024/2025 отыграл в «Снежных Барсах», сделав одну результативную передачу в 15 играх.

