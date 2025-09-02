«Торпедо» смогло добыть победу в товарищеской игре против «Автомобилиста»

В товарищеском матче екатеринбургский нижегородскоена домашнем льду обыграл екатеринбургскийсо счетом 4:3 в серии буллитов.

Дублем в составе «Торпедо» отметился нападающий Василий Атанасов, еще одну шайбу забросил Максим Летунов. У «Автомобилиста» голами отличились Кертис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников. Победный буллит забил Михаил Абрамов.

Это была первая победа «Торпедо» в шести предсезонных матчах, и команда готовится к новому сезону КХЛ, который начнется домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября. «Автомобилист» стартует регулярный чемпионат 8 сентября гостевой встречей с «Ладой».