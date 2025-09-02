ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
    Все новости спорта

    «Торпедо» смогло добыть победу в товарищеской игре против «Автомобилиста»

    «Торпедо» — «Автомобилист»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Автомобилист Торпедо
    В товарищеском матче екатеринбургский нижегородское «Торпедо» на домашнем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 в серии буллитов.

    Василий Атанасов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Атанасов

    Дублем в составе «Торпедо» отметился нападающий Василий Атанасов, еще одну шайбу забросил Максим Летунов. У «Автомобилиста» голами отличились Кертис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников. Победный буллит забил Михаил Абрамов.

    Это была первая победа «Торпедо» в шести предсезонных матчах, и команда готовится к новому сезону КХЛ, который начнется домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября. «Автомобилист» стартует регулярный чемпионат 8 сентября гостевой встречей с «Ладой».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Узбеки не будут медлить
  • Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киргизы не дадут себя в обиду!
  • Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Туляки начнут без прелюдий
  • «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие