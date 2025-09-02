ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • 22:52
    • Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце
  • 22:47
    • Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
    Все новости спорта

    Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: Нам придется доказывать состоятельность

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о составе своей команды перед стартом нового сезона КХЛ 2025/2026.

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Для меня это новый вызов, и мне интересно. Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Нам придется доказывать состоятельность. Мне нравится ситуация, где нужно выжать максимум и вывести игроков на новый уровень.

    Изменил ли подход к работе? Сейчас я должен больше требовать от игроков самоотдачи, чтобы никто не чувствовал себя в зоне комфорта», — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • Сегодня

    • Новый сезон КХЛ стартует 5-го сентября. В 1-м матче «Салават Юлаев» сыграет против «Торпедо» 6-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уфа» не проиграет «Торпедо», Сборная Катара одолеет Бахрейн
  • Экспресс дня 3 сентября. Прогноз и ставки
  • 5.93
    •
  • Туляки начнут без прелюдий
  • «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Синнер — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие