Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: Нам придется доказывать состоятельность

Главный тренервысказался о составе своей команды перед стартом нового сезона КХЛ 2025/2026.

«Для меня это новый вызов, и мне интересно. Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Нам придется доказывать состоятельность. Мне нравится ситуация, где нужно выжать максимум и вывести игроков на новый уровень.

Изменил ли подход к работе? Сейчас я должен больше требовать от игроков самоотдачи, чтобы никто не чувствовал себя в зоне комфорта», — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 5-го сентября. В 1-м матче «Салават Юлаев» сыграет против «Торпедо» 6-го числа.