Шестеркин: С нетерпением жду личного знакомства с Салливаном

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс»заявил, что он провел телефонный разговор с новым главным тренером команды

«С Салливаном общался один раз по телефону, поговорили немного о хоккее, о том, что происходит вне хоккея, то есть познакомились друг с другом.

Жду с нетерпением приезда в Северную Америку, чтобы познакомиться с ним вживую», — сказал Шестеркин ТАСС.

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2 мая Салливан возглавил «Нью-Йорк Рейнджерс». До этого он занимал аналогичную должность в «Питтсбурге», откуда ушел перед переходом в «Рейнджерс».

Напомним, Салливан будет главным тренером сборной США на Олимпийских играх 2026 года.