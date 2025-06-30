ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси тащил «Интер Майами» и FIFA сколько мог. Но футбол — это командная игра
    Все новости спорта

    Шестеркин: С нетерпением жду личного знакомства с Салливаном

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что он провел телефонный разговор с новым главным тренером команды Майком Салливаном.

    Игорь Шестеркин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шестеркин

    «С Салливаном общался один раз по телефону, поговорили немного о хоккее, о том, что происходит вне хоккея, то есть познакомились друг с другом.

    Жду с нетерпением приезда в Северную Америку, чтобы познакомиться с ним вживую», — сказал Шестеркин ТАСС.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    2 мая Салливан возглавил «Нью-Йорк Рейнджерс». До этого он занимал аналогичную должность в «Питтсбурге», откуда ушел перед переходом в «Рейнджерс».

    Напомним, Салливан будет главным тренером сборной США на Олимпийских играх 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится вязкой и плотной
  • «Интер» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Динамо» уверенно расправится с белградцами
  • «Динамо» — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли Медведев пройти первый круг на Уимблдоне?
  • Бонзи — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рублев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Синнер — Нарди
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Дрейпер — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Димитров — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гастон — Меншик
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие