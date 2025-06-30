Источник: «Спартак» может обменять Ружичку на Исхакова

По информации источника, «красно-белые» не могут договориться об условиях нового контракта со словацким форвардом. Сообщается, что главным претендентом на игрока является ЦСКА, который готов в обмен на Ружичку отдать Руслана Исхакова.

В минувшем сезоне Ружичка в составе «Спартака» забросил 26 шайб и отдал 19 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф Кубка Гагарина на счету словака семь шайб и пять результативных передач в 12 встречах.

На счету Исхакова 29 (12+19) очков в регулярном чемпионате и 2 (1+1) балла в пяти матчах плей-офф Кубка Гагарина.