Тарасов: Вроде бы ты не пропустил в основное время, но по буллитам проиграли

Российский вратарьподелился воспоминаниями от матча регулярного чемпионата НХЛ против, в котором не пропустил ни одной шайбы с игры, но его команда проиграла по буллитам — 0:1.

«Узнал об этом только на следующий день. Конечно, было расстройство, потому что мы проиграли. Вроде бы ты не пропустил в основное время, но по буллитам проиграли — и все равно это не ощущается как "сухарь". Хотя статистически — да. Но по факту — нет, потому что команда проиграла.

Важно для вратарей отыграть "на ноль"? Не буду лукавить — приятно, когда играешь на ноль. Особенно если команда выигрывает. Это дополнительные эмоции. Но ты не зацикливаешься на этом, потому что сезон длинный, игры бывают разные. Но да — это приятно», — приводит слова Тарасова «ВсеПроСпорт».

Тарсов стал первым вратарем в истории НХЛ, который проиграл матч и оформил «сухарь».