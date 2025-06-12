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    Тарасов: Вроде бы ты не пропустил в основное время, но по буллитам проиграли

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    Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов поделился воспоминаниями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», в котором не пропустил ни одной шайбы с игры, но его команда проиграла по буллитам — 0:1.

    Даниил Тарасов
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    Даниил Тарасов

    «Узнал об этом только на следующий день. Конечно, было расстройство, потому что мы проиграли. Вроде бы ты не пропустил в основное время, но по буллитам проиграли — и все равно это не ощущается как "сухарь". Хотя статистически — да. Но по факту — нет, потому что команда проиграла.

    Важно для вратарей отыграть "на ноль"? Не буду лукавить — приятно, когда играешь на ноль. Особенно если команда выигрывает. Это дополнительные эмоции. Но ты не зацикливаешься на этом, потому что сезон длинный, игры бывают разные. Но да — это приятно», — приводит слова Тарасова «ВсеПроСпорт».

    Тарсов стал первым вратарем в истории НХЛ, который проиграл матч и оформил «сухарь».

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