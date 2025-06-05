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    Конюшков рассказал об обстановке в раздевалке «Торпедо» во время прошлого сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился мыслями о прошедшем сезоне для нижегородского клуба.

    Богдан Конюшков
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    Богдан Конюшков

    «Да, сезон был тяжелый. Много поражений. Спасибо семье за поддержку — это важно. Переживаешь, когда много проигрываешь. Когда у команды турбулентность, у тебя тоже все нестабильно. Хочешь исправить, иногда делаешь необдуманные вещи — и это ведет к ошибкам. Но это важный опыт для меня как для молодого игрока.

    В раздевалке было неспокойно из-за нестабильных результатов? Конечно. Все равно ты выходишь в город, в хоккейный город — все спрашивают: "Что не так? Что нужно подкорректировать?" А ты иногда сам не можешь ответить, что происходит», — приводит слова Конюшкова «ВсеПроСпорт».

    «Торпедо» заняло 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива», проиграв серию всухую — 0:4.

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