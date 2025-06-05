Конюшков рассказал об обстановке в раздевалке «Торпедо» во время прошлого сезона

Защитникподелился мыслями о прошедшем сезоне для нижегородского клуба.

«Да, сезон был тяжелый. Много поражений. Спасибо семье за поддержку — это важно. Переживаешь, когда много проигрываешь. Когда у команды турбулентность, у тебя тоже все нестабильно. Хочешь исправить, иногда делаешь необдуманные вещи — и это ведет к ошибкам. Но это важный опыт для меня как для молодого игрока.

В раздевалке было неспокойно из-за нестабильных результатов? Конечно. Все равно ты выходишь в город, в хоккейный город — все спрашивают: "Что не так? Что нужно подкорректировать?" А ты иногда сам не можешь ответить, что происходит», — приводит слова Конюшкова «ВсеПроСпорт».

«Торпедо» заняло 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива», проиграв серию всухую — 0:4.