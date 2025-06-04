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    Стало известно имя нового главного тренера «Питтсбурга»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    «Питтсбург» объявил о назначении Дэна Мьюза на должность главного тренера команды.

    Дэн Мьюз
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    Дэн Мьюз

    «В ходе процесса мы встречались со многими кандидатами, которые, по нашему мнению, подошли бы на пост следующего главного тренера клуба, но в конечном итоге Дэн Мьюз оказался лучшим выбором. Дэна отличает его способность развивать игроков, побеждать на всех уровнях, где он был главным тренером, и его постоянный успех в качестве тренера спецбригад НХЛ. Дэн продемонстрировал способность находить общий язык с игроками на всех этапах карьеры и помогать им раскрыть свой потенциал», — приводит слова генерального менеджер «Питтсбурга» Кайла Дубаса пресс-служба клуба.

    42-летний специалист ранее работал в НХЛ в качестве помощника тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (2023–2025) и «Нэшвилл Предаторз» (2017–2020). Также отмечается, что специалист имеет опыт работы в юниорской и молодежной сборных США.

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