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    Фукале попрощался с болельщиками «Трактора»

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    Вратарь Зак Фукале выступил с обращением в адрес болельщиков «Трактора» после окончания сезона.

    Зак Фукале
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    Зак Фукале

    «Спасибо Челябинск за невероятный сезон! Какая замечательная команда, это действительно был особенный сезон.

    Очень благодарен каждому товарищу по команде и болельщикам. Лучшие болельщики в лиге, спасибо за поддержку! До следующего раза», — написал Фукале в на своей странице соцсети.

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    • Напомним, что «Трактор» дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счетом в серии 1:4.

    В плей-офф КХЛ сезона 2024/2025 Фукале провел 21 матч, отразил 91.8% бросков при коэффициенте надежности 2.58.

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