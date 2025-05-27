Фукале попрощался с болельщиками «Трактора»

Вратарьвыступил с обращением в адрес болельщиковпосле окончания сезона.

«Спасибо Челябинск за невероятный сезон! Какая замечательная команда, это действительно был особенный сезон.

Очень благодарен каждому товарищу по команде и болельщикам. Лучшие болельщики в лиге, спасибо за поддержку! До следующего раза», — написал Фукале в на своей странице соцсети.

Напомним, что «Трактор» дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счетом в серии 1:4.

В плей-офф КХЛ сезона 2024/2025 Фукале провел 21 матч, отразил 91.8% бросков при коэффициенте надежности 2.58.