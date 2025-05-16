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    Рыбин похвалил Никишина за дебют в составе «Каролины»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз
    Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин дал оценку дебютному матчу российского защитника «Каролины» Александра Никишина в НХЛ.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    «Никишин — молодец! Можно поздравить его с дебютом. Уехать из СКА и приехать в "Каролину" в такой важный момент, ему доверяют. Понятно, если недоброжелатели, которые говорят: "Зачем он туда поехал?", но человек понимает, зачем он туда едет. Не хотелось бы, чтобы так писали, особенно о наших игроках. Сыграл же нормально, нанес два броска, старался. Для первого матча очень неплохо, учитывая, что это уже плей‑офф, здесь не до экспериментов», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

    23-летний россиянин дебютировал за «Каролину» в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона» (3:1). Никишин провел на площадке 10 минут 33 секунды, сделал 2 броска в створ ворот и отбыл 2 минуты штрафа.

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