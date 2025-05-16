Рыбин похвалил Никишина за дебют в составе «Каролины»

Бывший хоккеист клубов КХЛдал оценку дебютному матчу российского защитникав НХЛ.

«Никишин — молодец! Можно поздравить его с дебютом. Уехать из СКА и приехать в "Каролину" в такой важный момент, ему доверяют. Понятно, если недоброжелатели, которые говорят: "Зачем он туда поехал?", но человек понимает, зачем он туда едет. Не хотелось бы, чтобы так писали, особенно о наших игроках. Сыграл же нормально, нанес два броска, старался. Для первого матча очень неплохо, учитывая, что это уже плей‑офф, здесь не до экспериментов», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

23-летний россиянин дебютировал за «Каролину» в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона» (3:1). Никишин провел на площадке 10 минут 33 секунды, сделал 2 броска в створ ворот и отбыл 2 минуты штрафа.