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    Заварухин: «Локомотив» заслужил стать чемпионом, поставлю на их победу в семи матчах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о предстоящем финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Локомотив очень ровно прошёл по регулярному чемпионату. Команда строилась с 2011 года, здорово школа работала, собрались мастеровитые ребята. Саша Радулов очень помогает команде. Будет упорный финал. В "Тракторе" собраны классные нападающие, одна из лучших атак в лиге, которая продолжает прогрессировать. Хорошие звенья, плюс важную роль играет Вова Ткачёв как капитан команды, он помогает молодым развиваться.

    Две сильные команды, два достойных соперника. "Локомотив" заслужил стать чемпионом, поставлю на их победу в семи матчах», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Финальная серия Кубка Гагарина-2025 между «Локомотивом» и «Трактором» стартует 13 мая в Ярославле, начало первого матча — в 19:00 по московскому времени.

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