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    Крикунов отметил двух молодых хоккеистов «Салавата Юлаева»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев НХЛ
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о перспективных хоккеистах «Салавата Юлаева», которые проявили себя в нынешнем сезоне КХЛ.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «В "Салавате" интересно выглядит хоккеист Жаровский. Он очень интересный парень, может совсем скоро уехать в НХЛ. В последнее время много кто из наших хоккеистов уезжает в Америку и показывает там себя.

    Еще в Уфе есть перспективный защитник Цулыгин, он мне тоже очень нравится», — сказал Крикунов LiveResult.Ru.

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    • Напомним, что 18-летнего нападающего Александра Жаровского вызвали в основной состав «Салавата Юлаева» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина, провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.

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