Крикунов отметил двух молодых хоккеистов «Салавата Юлаева»

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о перспективных хоккеистах, которые проявили себя в нынешнем сезоне КХЛ.

«В "Салавате" интересно выглядит хоккеист Жаровский. Он очень интересный парень, может совсем скоро уехать в НХЛ. В последнее время много кто из наших хоккеистов уезжает в Америку и показывает там себя.

Еще в Уфе есть перспективный защитник Цулыгин, он мне тоже очень нравится», — сказал Крикунов LiveResult.Ru.

Напомним, что 18-летнего нападающего Александра Жаровского вызвали в основной состав «Салавата Юлаева» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина, провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.