Крикунов отметил двух молодых хоккеистов «Салавата Юлаева»

Владимир Крикунов Фото: globallookpress.com
«В "Салавате" интересно выглядит хоккеист Жаровский. Он очень интересный парень, может совсем скоро уехать в НХЛ. В последнее время много кто из наших хоккеистов уезжает в Америку и показывает там себя.
Еще в Уфе есть перспективный защитник Цулыгин, он мне тоже очень нравится», — сказал Крикунов LiveResult.Ru.
Напомним, что 18-летнего нападающего Александра Жаровского вызвали в основной состав «Салавата Юлаева» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина, провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.