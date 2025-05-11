В 21:20 11.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

Последний матч команд между собой: Финляндия — Франция 5:3. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Финляндия:

Ничья:

Франция:

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