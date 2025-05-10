Норвегия — Казахстан прямая трансляция — 10.05.2025

готовятся к очередному матчу в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 10.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 13:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Норвегия — Казахстан 3:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Казахстан». Коэффициент ставки — 1.98 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Норвегия:

Ничья:

Казахстан:

Где смотреть онлайн Норвегия — Казахстан?

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