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    Казахстан зацепится за очки на старте ЧМ

    Норвегия — Казахстан. Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Казахстан
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    Казахстан разгромил Японию в Азиатском чемпионате
    В рамках группового этапа чемпионата мира Норвегия сыграет с Казахстаном. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 10 мая. Начало встречи — в 13:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Норвегия — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. Группа B 10 Мая 2025 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 13:20 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
    •

    Норвегия

    Турнирное положение: Прошлогодний турнир сборная Норвегии завершила на 6-й строчке в таблице группы A. В 7 встречах команда набрала 6 очков и на 3 турнирных пункта оторвалась от 8-й Великобритании.

    Последние матчи: На общем этапе международного форума годом ранее Норвегия потерпела пять поражений и добилась двух побед: сперва над Данией — 2:0, а в заключительном туре над Великобританией — 5:2.

    Норвегия — Казахстан: коэффициенты букмекеров

    В рамках весенней кампании Норвегия провела шесть контрольных матчей, уступив четырежды. Одной из наиболее неожиданных оказалась победа над Латвией в конце прошлой недели — 2:1 ОТ.

    Не сыграют: В составе Норвегии нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Сборная Норвегии по-прежнему сохраняет прописку в элите международного хоккея, но зачастую ее участие на чемпионате мира подразумевает борьбу за выживание.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    На турнире текущем амбиции норвежцев остаются довольно скромными: каждая потенциальная победа будет рассматриваться в качестве стратегически важных очков в гонке аутсайдеров.

    Кампания Норвегии будет сопровождаться рядом кадровых пробелов, которые снизили и без того скромный атакующий потенциал. Основная нагрузка в нынешних условиях ляжет на молодых игроков.

    Казахстан

    Турнирное положение: В 7 играх чемпионата мира прошлого года Казахстану удалось набрать 6 очков, с которыми команда разместилась на 6-й строчке в таблице группы B, отстав от конкурентов из зоны плей-офф на 6 баллов.

    Последние матчи: Успехи Казахстана на прошлогоднем турнире пришлись на матчи с явными аутсайдерами группы. Так, коллектив Галыма Мамбеталиева взял верх над Францией — 3:1 и Польшей — 3:1, но вместе с тем потерпел пять поражений кряду.

    В феврале сборная Казахстана одержала победу на Азиатских играх, разбив в заключительной встрече Японию — 5:0. Накануне команда Олега Болякина потерпела три поражения в рамках майских товарищеских матчей.

    Не сыграют: Ранее из состава Казахстана выбыл Андрей Шутов.

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    • Состояние команды: После сохранения прописки среди сборных первого эшелона годом ранее Казахстану предстоит решать те же задачи в рамках текущего группового этапа.

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    В настоящее время команда находится в фазе перестройки, но даже ввиду сравнительно ограниченного игрового ресурса коллектив Олега Болякина способен навязать равноценную борьбу прямым конкурентам.

    Одним из определяющих в контексте потенциального успеха сборной Казахстана станет умение придерживаться тактической строгости и способность добиваться эффективной реализации при небольшом количестве моментов.

    Статистика для ставок

    • В 3-х очных матчах из 4-х последних был пробит тотал больше 5.5

    • В 2-х личных встречах из 3-х предыдущих Казахстан забрасывал не менее 3 шайб

    • Сборная Казахстана потерпела 3 поражения в серии майских товарищеских матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Норвегии оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.20, а победа Казахстана — в 3.52.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.63, на тотал меньше 4.5 — за 2.28.

    Прогноз: В текущем созыве сборная Казахстана должна рассматривать Норвегию с точки зрения равного по силам соперника, личной встрече с которым необходимо брать очки ради дальнейших перспектив.

    Ставка: Казахстан не проиграет за 1.98.

    Прогноз: С учетом довольно скромных оборонительных наработок обе команды могут отказаться от осторожной игры в пользу активных действий у ворот соперника.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.84.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норвегия — Казахстан?

    Матч Норвегия — Казахстан состоится 10 мая 2025 года в 13:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Норвегия — Казахстан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Казахстан не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норвегия — Казахстан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Казахстан не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия — Казахстан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норвегия — Казахстан?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Норвегии оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.20, а победа Казахстана — в 3.52.

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