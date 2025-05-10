Норвегия — Казахстан. Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 10 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Норвегия сыграет с Казахстаном. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 10 мая. Начало встречи — в 13:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Норвегия — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Прошлогодний турнир сборная Норвегии завершила на 6-й строчке в таблице группы A. В 7 встречах команда набрала 6 очков и на 3 турнирных пункта оторвалась от 8-й Великобритании.

Последние матчи: На общем этапе международного форума годом ранее Норвегия потерпела пять поражений и добилась двух побед: сперва над Данией — 2:0, а в заключительном туре над Великобританией — 5:2.

В рамках весенней кампании Норвегия провела шесть контрольных матчей, уступив четырежды. Одной из наиболее неожиданных оказалась победа над Латвией в конце прошлой недели — 2:1 ОТ.

Не сыграют: В составе Норвегии нет кадровых потерь.

Состояние команды: Сборная Норвегии по-прежнему сохраняет прописку в элите международного хоккея, но зачастую ее участие на чемпионате мира подразумевает борьбу за выживание.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

На турнире текущем амбиции норвежцев остаются довольно скромными: каждая потенциальная победа будет рассматриваться в качестве стратегически важных очков в гонке аутсайдеров.

Кампания Норвегии будет сопровождаться рядом кадровых пробелов, которые снизили и без того скромный атакующий потенциал. Основная нагрузка в нынешних условиях ляжет на молодых игроков.

Казахстан

Турнирное положение: В 7 играх чемпионата мира прошлого года Казахстану удалось набрать 6 очков, с которыми команда разместилась на 6-й строчке в таблице группы B, отстав от конкурентов из зоны плей-офф на 6 баллов.

Последние матчи: Успехи Казахстана на прошлогоднем турнире пришлись на матчи с явными аутсайдерами группы. Так, коллектив Галыма Мамбеталиева взял верх над Францией — 3:1 и Польшей — 3:1, но вместе с тем потерпел пять поражений кряду.

В феврале сборная Казахстана одержала победу на Азиатских играх, разбив в заключительной встрече Японию — 5:0. Накануне команда Олега Болякина потерпела три поражения в рамках майских товарищеских матчей.

Не сыграют: Ранее из состава Казахстана выбыл Андрей Шутов.

Состояние команды: После сохранения прописки среди сборных первого эшелона годом ранее Казахстану предстоит решать те же задачи в рамках текущего группового этапа.

В настоящее время команда находится в фазе перестройки, но даже ввиду сравнительно ограниченного игрового ресурса коллектив Олега Болякина способен навязать равноценную борьбу прямым конкурентам.

Одним из определяющих в контексте потенциального успеха сборной Казахстана станет умение придерживаться тактической строгости и способность добиваться эффективной реализации при небольшом количестве моментов.

Статистика для ставок

В 3-х очных матчах из 4-х последних был пробит тотал больше 5.5

В 2-х личных встречах из 3-х предыдущих Казахстан забрасывал не менее 3 шайб

Сборная Казахстана потерпела 3 поражения в серии майских товарищеских матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Норвегии оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.20, а победа Казахстана — в 3.52.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.63, на тотал меньше 4.5 — за 2.28.

Прогноз: В текущем созыве сборная Казахстана должна рассматривать Норвегию с точки зрения равного по силам соперника, личной встрече с которым необходимо брать очки ради дальнейших перспектив.

Ставка: Казахстан не проиграет за 1.98.

Прогноз: С учетом довольно скромных оборонительных наработок обе команды могут отказаться от осторожной игры в пользу активных действий у ворот соперника.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.84.