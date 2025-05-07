В «Миннесоте» рассчитывают на продление контракта с Капризовым

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд»высказался о будущем нападающего. Ожидается, что российский форвард продлит контракт в ближайшее время.

«Уверен, что Кирилл подпишет контракт в ближайшее время. Это приоритет номер один для нас, и я стремлюсь завершить этот вопрос максимально быстро. Все осознают, насколько важен Кирилл для нашей команды, организации и всего рынка. Он — звёздный игрок, и никто не сможет предложить ему более выгодных условий, чем мы.

Я уверен, что сделка состоится. Он хорошо относится к нашему клубу и должен чувствовать, что мы движемся в правильном направлении. У него отличные отношения с тренером Джоном Хайнсом и со мной», — приводит слова Герина НХЛ.

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