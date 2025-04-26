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    Губерниев — о полуфиналах КХЛ: Я думаю, что каждая команда может выйти в финал

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев Динамо Трактор
    Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящих матчей полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «В финале плей‑офф КХЛ многие ждут встречи "Локомотива" и "Динамо", но я думаю, что каждая команда может выйти в финал и поднять кубок над головой.

    Осталась всего четверка команд. И мне кажется, уровень любого коллектива говорит о том, что трофей в конце сезона могут завоевать именно они», — заявил Губерниев «Матч ТВ».

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    • Первый матч между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» состоится завтра, 27-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Стартовый поединок в серии между «Трактором» и «Динамо» состоится 28-го апреля.

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