Губерниев — о полуфиналах КХЛ: Я думаю, что каждая команда может выйти в финал

Ведущий «Матч ТВ»поделился ожиданиями от предстоящих матчей полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина.

«В финале плей‑офф КХЛ многие ждут встречи "Локомотива" и "Динамо", но я думаю, что каждая команда может выйти в финал и поднять кубок над головой.

Осталась всего четверка команд. И мне кажется, уровень любого коллектива говорит о том, что трофей в конце сезона могут завоевать именно они», — заявил Губерниев «Матч ТВ».

Первый матч между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» состоится завтра, 27-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Стартовый поединок в серии между «Трактором» и «Динамо» состоится 28-го апреля.