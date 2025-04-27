Локомотив — Салават Юлаев: ставка на исход в кубке Гагарина

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 27 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: По итогам регулярного чемпионата ярославская команда завоевала Кубок Континента, набрав 102 очка в 68 встречах.

Последние матчи: После трех побед в четырех матчах серии с «Авангардом» создавалось неподдельное ощущение тотального превосходства «Локомотива», который должен был выходить дальше.

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Однако на фоне двух поражений команды Игоря Никитина — 2:3; 0:3 серия затянулась на семь матчей. В заключительной встрече ярославцы взяли верх только во втором овертайме — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: В какой-то момент «Локомотив» упустил нить противостояния с «Авангардом», но сумел собраться в критический для себя момент.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В начале недели коллективу Игоря Никитина с большими сложностями далась седьмая игра при родных трибунах, стоившая ярославцам не только физического, но и ментального труда.

Несмотря на проблемы в отдельных матчах, «Локомотив» по-прежнему остается одним из лучших представителей плей-офф с точки зрения тактической цельности и системного взаимодействия.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Уфимский коллектив завершил общий этап чемпионата на 2-й строчке в таблице Восточной конференции, набрав 93 очка в 68 матчах.

Последние матчи: Четвертьфинальная серия «Салавата Юлаева» началась с крупной победы над «Спартаком» — 4:1, за которой последовала череда из трех поражений.

На грани неминуемого провала команда Виктора Козлова выдала два морально-волевых матча, выиграв в овертайме обоих — 4:3 ОТ; 2:1, а в седьмой встрече довершила начатое на домашнем катке — 3:2.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: После трех подряд поражений в серии со «Спартаком» в успех «Салавата Юлаева» верилось с трудом. Тем не менее уфимцы показали характер и пробились в полуфинал.

На протяжении всего кубкового этапа команде Виктора Козлова приходилось подстраиваться под условия противостояния, но гибкий тактический стиль позволял уфимцам цепляться за результат.

Игровая модель «Салавата Юлаева» основана на строгости и контроле. Так, коллектив из Башкортостана старается избегать паники и сохранять стойкость вне зависимости от событий на льду.

Статистика для ставок

В 3-х домашних матчах «Локомотива» из 4-х последних был пробит тотал больше 4.5

«Салават Юлаев» допустил 5 гостевых поражений в 6 матчах в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл уфимцев в 4-х очных матчах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.10, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.59.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

Прогноз: На своей территории «Локомотив» зачастую выглядит убедительно как в плане тактической цельности, так и с точки зрения готовности к большому объему физической борьбы, что делает его фаворитом стартового этапа серии.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.93.

Прогноз: С низким оборонительным блоком и высокой плотностью в своей зоне команда Игоря Никитина попытается избежать большого количества ошибок, которые могут привести к пропущенным шайбам.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.90.