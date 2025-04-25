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    Бучневич прокомментировал крупную победу «Сент-Луиса»

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    Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич высказался после разгромной победы над «Виннипегом» (7:2) в 3-й игре плей-офф Кубка Стэнли.

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    «Факса, Уокер и Торопченко провели отличную смену. Зрители завелись, было очень шумно и мы просто последовали за ними. Во второй смене я забил после перехвата, затем отличился Фаулер и толпа сошла с ума. Эмоции взяли верх и мы продолжили в том же духе», — цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

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    • В этом матче российский нападающий оформил хет-трик и сделал результативную передачу, получив приз второй звезды матча.

    После трех матчей его команда уступает «Виннипегу» в серии со счетом 1-2. Четвертая игра пройдет 27 апреля в 20:00 (мск).

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