Бучневич прокомментировал крупную победу «Сент-Луиса»

Форвард «Сент-Луиса»высказался после разгромной победы над «Виннипегом» (7:2) в 3-й игре плей-офф Кубка Стэнли.

«Факса, Уокер и Торопченко провели отличную смену. Зрители завелись, было очень шумно и мы просто последовали за ними. Во второй смене я забил после перехвата, затем отличился Фаулер и толпа сошла с ума. Эмоции взяли верх и мы продолжили в том же духе», — цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

В этом матче российский нападающий оформил хет-трик и сделал результативную передачу, получив приз второй звезды матча.

После трех матчей его команда уступает «Виннипегу» в серии со счетом 1-2. Четвертая игра пройдет 27 апреля в 20:00 (мск).