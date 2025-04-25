НХЛ. «Тампа» уступила «Флориде», «Миннесота» была сильнее «Вегаса», хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»

Ночью за океаном состоялись четыре матча плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2

«Флорида» победила в гостях у «Тампы» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0. Счет в серии стал 2-0.

Счет в матче открыл Нэйт Шмидт в самом начале. Второй гол забросил Сэм Беннетт в уже пустые ворота.

Вратарь Сергей Бобровский отразил 19 из 19 бросков по своим воротам и стал первой звездой встречи.

Его российский коллега Андрей Василевский отбил 21 из 22 бросков и был признан второй звездой.

Третья игра пройдет 26 апреля в 20:00 (мск) на льду «Флориды».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Шмидт — 3 (Райнхарт, Барков), 4:15 — 0:1. Беннетт — 2 (п.в., Джонс), 59:56 — 0:2Вратари: Василевский (58:01 — 59:56) — БобровскийШтраф: 15 — 16Броски: 19 (7+9+3) — 23 (10+6+7)Наши: Кучеров (20.58/1/-1) — Куликов (17.00/0/0)Счет в серии: 0-2

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

«Оттава» — «Торонто» — 2:3 ОТ

«Торонто» в овертайме снова сломил сопротивление «Торонто» со счетом 3:2 и повел в серии 3-0.

Шайбы в основное время в составе победителей забрасывали Клод Жиру и Брэди Ткачак. Решающий гол в овертайме на счету защитника Симона Бенуа.

За «Мэйпл Ливз» отличились Мэттью Найз и Остон Мэттьюс.

Следующая игра серии, которая может стать последней в случае победы «Торонто» пройдет в Оттаве 27 апреля в 02:00 (мск).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч «Оттава» — «Торонто» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Жиру — 1 (бол., Сандерсон, Батерсон), 21:38 — 1:0. Найз — 2 (бол., В. Нюландер, Марнер), 28:31 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Марнер, Райлли), 40:32 — 1:2. Ткачак — 2 (Жиру, Клевен), 51:22 — 2:2. Бенуа — 1 (Мэттьюс), 61:19 — 2:3Вратари: Улльмарк — СтоларцШтраф: 8 — 12Броски: 20 (8+10+2+0) — 20 (7+6+5+2)Наши: Зуб (21.22/0/-2) — —Счет в серии: 0-3

«Оттава» — «Торонто» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Миннесота» — «Вегас» — 5:2

«Миннесота» выиграла третий матч у «Вегаса» со счетом 5:2 и повела в серии со счетом 2-1.

Форвард хозяев Кирилл Капризов оформил дубль, всего у него уже четыре гола в Кубке Стэнли-2025. Также в составе «Миннесоты» отличились Маркус Фолиньо (дважды) и Мэтт Болди.

У гостей голы на счету Райлли Смита и Алекса Пьетранджело.

Четвертая игра серии пройдет в субботу, 26 апреля, в 23:00 (мск).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч «Миннесота» — «Вегас» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) Голы: Капризов — 3 (бол., Байэм, Болди), 3:13 — 1:0. Росси — 1 (Тренин, Бразо), 6:51 — 2:0. Пьетранджело — 1 (Хэнифин), 10:48 — 2:1. Болди — 4, 31:05 — 3:1. Капризов — 4 (бол., Хартман, Росси), 39:58 — 4:1. Смит — 1 (мен., Карлссон), 51:34 — 4:2. Фолиньо — 2 (мен., п.в., Богосян), 58:27 — 5:2Вратари: Густавссон — Хилл (Шмид, 40:00, 57:32 — 58:27)Броски: 31 (7+14+10) — 32 (12+6+14)Штраф: 10 — 10Наши: Капризов (21.09/6/0), Тренин (8.02/1/+1) — Барбашев (15.25/0/-2), Дорофеев (18.46/4/-1)Счет в серии: 2-1

«Миннесота» — «Вегас» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 7:2

«Сент-Луис» на своем льду «Виннипег» со счетом 7:2 в третьей игре и сократил отставание в серии до 1-2.

Главным героем встречи стали российский нападающий Павел Бучневич, набравший 4 (3+1) очка и Кэм Фаулер, у которого 5 (1+4) очков.

Также в составе победителей отличились Джордан Кайру, Алексей Торопченко и Колтон Парайко.

За «Виннипег» шайбы забросили Давид Густафссон и Ник Пьонк.

Четвертая игра пройдет 27 апреля и начнется в 20:00 (мск).

Плей-офф. 1/4 финала конференции. Третий матч «Сент-Луис» — «Виннипег» — 7:2 (3:0, 0:0, 4:2) Голы: Бучневич — 1 (Снаггерад, Фаулер), 0:48 — 1:0. Бучневич — 2 (бол., Томас, Фаулер), 3:11 — 2:0. Фаулер — 1 (Томас, Бучневич), 15:51 — 3:0. Густафссон — 1 (Андерсон-Долан, Бэррон), 44:32 — 3:1. Бучневич — 3 (Томас), 45:24 — 4:1. Кайру — 2 (бол., Фаулер), 47:56 — 5:1. Торопченко — 1 (Нейберс, Факса), 50:32 — 6:1. Пионк — 1 (бол., Миллер, Эпплтон), 52:50 — 6:2. Парэйко — 1 (бол., Фаулер, Нейберс), 56:17 — 7:2Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 50:32)Броски: 28 (15+6+7) — 18 (7+7+4)Штраф: 22 — 40Наши: Бучневич (18.58/5/+3), Торопченко (12.46/1/+1) — Наместников (14.07/0/0)Счет в серии: 1-2