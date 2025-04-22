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    Сушинский: Серия между «Авангардом» и «Локомотивом» — это скрытый финал Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением насчет четвертьфинальной серии между омским клубом и ярославским «Локомотивом».

    Никита Серебряков
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    Никита Серебряков

    «Пока рано говорить, что "Авангард" подобрал правильный ключ к оборонительному хоккею "Локомотива". Сейчас скажем, что "Авангард" нашел подход к игре "Локомотива", а завтра они проиграют. Давайте наберемся терпения и посмотрим, что покажут завтра команды, чей ключик повернется в нужную сторону. В любом случае серия между "Авангардом" и "Локомотивом" — это скрытый финал Кубка Гагарина», — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

    Седьмой матч между командами пройдет 23 апреля в Ярославле. Счет в серии равный — 3:3.

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