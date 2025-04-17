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    Козлов: Решения судей повлияли на игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина от московского «Спартака» (2:6).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Скованность присутствует, ребята с ней борются. Но не будь тех двух удалений, после которых пропустили две шайбы, непонятно, как повернулась бы игра. Когда забросили две шайбы, почувствовали кровь, но удаления нас остановили.

    Самонов не попал в игру? Мы много играли в меньшинстве. Решения судей повлияли на игру. Самонов бился, он был с нами, команда играла хорошо. Все это нужно перенести на следующую игру», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

    Следующий матч пройдет 19 апреля в Уфе. Счет в серии — 3:1 в пользу «Спартака».

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