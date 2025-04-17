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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    «Спартак» оказался сильнее «Салавата Юлаева»

    «Спартак» — «Салават Юлаев»: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев
    Московский «Спартак» победил «Салават Юлаев» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина — 6:2.

    Иван Морозов
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    Иван Морозов

    В составе победителей дублем отметился Иван Морозов (9' и 48'). По голу отметились Михаил Мальцев (9'), Егор Филин (12'), Адам Ружичка (59') и Александр Беляев (59').

    За уфимцев заброшенными шайбами отметились Джошуа Ливо (21') и Динар Хафизуллин (31').

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)
    Голы Морозов — 2 (бол., Голдобин, Локтионов), 8:12 — 1:0. Мальцев — 3 (бол., Пашин, Ружичка), 8:47 — 2:0. Филин — 1 (Локтионов), 11:39 — 3:0. Ливо — 2 (бол., Уилсон, Ремпал), 20:37 — 3:1. Хафизуллин — 2 (бол., Хмелевский), 30:35 — 3:2. Морозов — 3 (бол., Ружичка), 47:12 — 4:2. Ружичка — 7 (п.в., Миронов), 58:04 — 5:2. Беляев — 1 (Мансуров, Зайцев), 58:38 — 6:2Вратари Загидулин — Самонов (57:40 — 58:04)Штраф 14 — 12Броски 25 (12+6+7) — 32 (10+14+8)

    Подопечные Алексея Жамнова повели в серии со счетом 3:1 и находятся в шаге от первого полуфинала Кубка Гагарина в истории «Спартака».

    Следующий матч между командами состоится 19 апреля в Уфе.

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