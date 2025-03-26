Плющев: Каменеву будет очень не хватать ЦСКА

Известный российский хоккейный тренерсчитает, что отсутствиеможет сказаться на результатах московского ЦСКА в плей-офф.

«Влад действительно знаковый игрок. Каменев один из тех, кто показывал хорошую игру, на нем строилась вся команда. Тем более что центральные нападающие у нас вообще в дефиците. Это большая потеря для ЦСКА.

Не знаю, смогут ли они ее компенсировать. Тем более что технико‑тактической гибкостью ЦСКА в этом сезоне не отличается», — заявил Плющев «Матч ТВ».

В этом сезоне нападающий в регулярке провел за армейцев 63 матча, забросил 10 шайб и сделал 16 ассистов. В середине марта ЦСКА сообщил об отстранении Каменева от матчей и тренировок на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг‑пробы.

В плей-офф ЦСКА предстоит серия против минского «Динамо».