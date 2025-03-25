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    Ротенберг: Мы хорошо подготовились к плей-офф. На 100% готовы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о предстоящей серии с «Динамо» в плей-офф КХЛ.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Мы хорошо подготовились к плей-офф. На 100% готовы. Многие ребята вернулись после травм, мы очень рады этому. Понимаем, с кем играем. Счёт начинается с 0:0. Смена за сменой готовимся к игре. Шли к этому весь сезон/

    Мы с огромным уважением относимся ко всем хоккеистам, которые играли у нас в клубе. Многие сейчас выступают в НХЛ. Мы смотрим и следим за всеми, многие из них являются лидерами в клубах КХЛ и НХЛ. Мы готовимся и смотрим на тех, кто сейчас с нами. Как и все другие команды, разбираем соперника и лидеров. "Динамо" — сильная команда, там много иностранцев высокого уровня. Мы хорошо их знаем. С точки зрения хоккейного языка и трэш-тока они будут работать на свою команду. А мы будем сконцентрированы на своей игре. Ничего не выдумываем, просто готовимся к матчу», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Серия между «Динамо» и СКА стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.

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