Ротенберг: Мы хорошо подготовились к плей-офф. На 100% готовы

Главный тренер СКАвысказался о предстоящей серии св плей-офф КХЛ.

«Мы хорошо подготовились к плей-офф. На 100% готовы. Многие ребята вернулись после травм, мы очень рады этому. Понимаем, с кем играем. Счёт начинается с 0:0. Смена за сменой готовимся к игре. Шли к этому весь сезон/

Мы с огромным уважением относимся ко всем хоккеистам, которые играли у нас в клубе. Многие сейчас выступают в НХЛ. Мы смотрим и следим за всеми, многие из них являются лидерами в клубах КХЛ и НХЛ. Мы готовимся и смотрим на тех, кто сейчас с нами. Как и все другие команды, разбираем соперника и лидеров. "Динамо" — сильная команда, там много иностранцев высокого уровня. Мы хорошо их знаем. С точки зрения хоккейного языка и трэш-тока они будут работать на свою команду. А мы будем сконцентрированы на своей игре. Ничего не выдумываем, просто готовимся к матчу», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Серия между «Динамо» и СКА стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.