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    • «Металлург» переиграл «Трактор» в матче КХЛ
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    «Металлург» переиграл «Трактор» в матче КХЛ

    «Металлург» — «Трактор»: счет матча 5:3, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в родных стенах переиграл «Трактор» со счетом 5:3.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    За победителей забили Дмитрий Силантьев, Алексей Маклюков, Игорь Гераськин, Даниил Вовченко и Роман Канцеров.

    В составе гости точными бросками отличились Григорий Дронов, Бадди Робинсон и Виталий Кравцов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
    Голы: Силантьев — 9 (Камалов, Юров), 19:21 — 1:0. Маклюков — 3 (Пресс, Михайлис), 20:21 — 2:0. Гераськин — 4 (Паливко, Рендулич), 21:32 — 3:0. Дронов — 8, 28:07 — 3:1. Робинсон — 6 (Светлаков, Кравцов), 34:19 — 3:2. Вовченко — 8 (Юров, Минулин), 41:04 — 4:2. Канцеров — 12 (бол., Пресс, Вовченко), 48:10 — 5:2. Кравцов — 13 (Блажиевский, Робинсон), 58:03 — 5:3Вратари: Набоков — Фукале (58:21 — 59:07, 59:24)Штраф: 0 — 2Броски: 40 (12+13+15) — 42 (13+16+13)

    «Металлург» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (59) — первый.

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